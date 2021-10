Chay, do Botafogo, tranquiliza após pancada no tornozelo e sair de jogo chorando: ‘Foi mais o susto’

Tranquilidade após uma imagem forte. Depois de ser substituído chorando no empate por 1 a 1 com o Goiás, nesta terça-feira, pela Série B do Brasileirão, Chay apresentou melhora da dor no tornozelo. O jogador do Botafogo será reavaliado no Rio de Janeiro.

O camisa 14 falou que se sente melhor na chegada da delegação do Alvinegro no hotel em Goiânia, afirmando que será reavaliado pela equipe do Botafogo no Rio de Janeiro.

– Estou um pouco melhor, foi mais o susto. Graças a Deus não quebrou (o tornozelo), agora é avaliar com os médicos e a fisioterapia. Se Deus quiser, vou estar bem no próximo jogo – afirmou, em conversa ao Instagram do Botafogo.

O Botafogo também se pronunciou oficialmente sobre o status do jogador, colaborando com o que foi dito pelo meio-campista.

“O atleta Chay sofreu um trauma torsional no tornozelo direito, iniciou o tratamento no vestiário e apresenta melhora da dor. O atleta anda sem a ajuda de muletas e será reavaliado no Rio de Janeiro.”, informou o clube.



