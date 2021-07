Chay cita ‘vacilos’ e culpa falta de atenção por tropeço do Botafogo na Série B

O Botafogo tinha tudo para conquistar a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira à noite, mas os erros na defesa fizeram o jejum aumentar. No estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o time perdeu de virada para o CRB, por 2 a 1, pela décima rodada.

Um dos destaques do Botafogo nesta Série B, o atacante Chay citou os dois gols marcados no segundo tempo pelo CRB para apontar o que falta para o time engrenar de vez no campeonato: “Atenção”.

Depois ele completou sua análise sobre a derrota. “Estamos começando bem as partidas e começamos mais uma vez hoje. Na volta do segundo tempo vacilamos em uma bola que a gente sabia que eles fazem. Depois um vacilo no escanteio, o jogador subiu sozinho. Nós temos que ter mais atenção para conseguirmos melhores resultados”, apontou Chay.

De fato, o Botafogo dominou o primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior no placar. O time, porém, não conseguiu manter a intensidade no segundo tempo e sofreu dois gols em falhas defensivas.

O segundo tropeço seguido evitou que o Botafogo encostasse no grupo dos quatro melhores da Série B. O time estacionou nos 12 pontos e está em nono lugar, mas pode perder posições no complemento da décima rodada.

