ChatGPT: Número de usuários do chatbot desce pelo terceiro mês consecutivo

O ChatGPT continua a ser um dos maiores websites do mundo, no entanto, depois de uma “explosão” de popularidade, o número de visitas ao chatbot da OpenAI tem caído ao longo dos últimos meses, revela um novo relatório da Similarweb.

De acordo com os dados, em junho e em julho, o número de usuários ativos do ChatGPT recuou quase 10% em cada um dos meses. Já em agosto, este número caiu 3%, para 1,43 bilhões de utilizadores. O tempo passado pelos visitantes também está reduzindo desde março, indo de uma média de 8,7 minutos para apenas 7 minutos em agosto.

Olhando especificamente para os Estados Unidos, os analistas registraram um aumento de 0,4% nas visitas ao website do ChatGPT em agosto. Acredita-se que esta ligeira subida pode estar relacionada com o retorno das aulas no país.

Em declarações à imprensa, David F. Carr, analista da Similarweb, explica que os estudantes à procura de ajuda para os trabalhos de casa também “pesam” no número de usuários do chatbot. “A percentagem de utilizadores mais jovens no website caiu durante o Verão e parece estar agora se recuperando”, destaca.

A Similarweb detalha que a percentagem de usuários do chatbot da OpenAI com idades entre os 18 e os 24 anos desceu durante os meses de Verão, mas poderá recuperar em setembro, à medida que os jovens voltam às aulas um pouco por todo o mundo.

