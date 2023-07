‘ChatGPT do Google’ é lançado no Brasil e na União Europeia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – O Google lançou nesta quinta-feira (13) seu concorrente para o ChatGPT, o Google Bard, no Brasil e nos 27 países da União Europeia.

“O Bard recorre a informações na internet para oferecer respostas atualizadas e de alta qualidade. Nos reunimos com especialistas, legisladores e entidades reguladoras, inclusive as de garantias para proteção de dados, para entender seus pontos de vista e recomendações”, declarou o Google.

A plataforma já estava disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Na Itália, onde o ChatGPT chegou a ser suspenso em março por um mês por recomendação de entidades regulatórias, o Bard já está disponível em língua italiana. No Brasil, ele também já funciona em português.

Ao todo, a plataforma responde em 40 idiomas, incluindo árabe, chinês, alemão, hindi e espanhol, por exemplo.

Segundo a empresa, a experiência vai ser diferente e separada da pesquisa normal no Google.

Uma das diferenças do Bard é a conexão em tempo real à internet, com rápida atualização dos dados.

No ChatGPT, usuários recebem o aviso de que os conteúdos estão atualizados até 2021.

A plataforma, no entanto, ainda é considerada experimental.

Por isso, o Google admite que ela ainda pode fornecer respostas incorretas, enviesadas e fora do senso comum.

A inteligência artificial está disponível no site bard.google.com, que pode ser acessado no desktop e no celular.

