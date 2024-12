O ChatGPT apresenta instabilidade nesta quinta-feira, 26, e usuários relatam dificuldades para acessar o serviço. Além dele, a Sora, IA para geração de vídeos, também está fora do ar.

A OpenAI detectou o problema às 16h18 (horário de Brasília) e afirmou em comunicado que está investigando a causa da instabilidade. “Atualmente, estamos enfrentando um problema com altas taxas de erro no ChatGPT, na API e no Sora. Publicaremos uma atualização da questão assim que possível”.

Segundo a companhia, o problema foi causado por um prestador de serviço de nuvem e está trabalhando para resolver a situação. Até às 18h14, o apagão não havia sido resolvido.

Os usuários reportaram o problema em grande volume ao site Downdetector por volta das 15h50. Durante o incidente, usuários foram a plataforma X para comentar o caso.