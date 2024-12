ChatGPT agora tem seu próprio ‘Google Docs’ integrado; veja como funciona

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 17:53 Para compartilhar:

No quarto de doze dias de novidades da OpenAI, a empresa lançou nesta terça-feira, 10, uma nova ferramenta de suporte de escrita para o ChatGPT, o Canvas. A tecnologia abre uma aba fora da conversa com o chatbot, permitindo que o usuário modifique um texto ou crie um código sem precisar dar um novo comando para a inteligência artificial (IA).

O Canvas funciona para criar uma experiência mais integrada aos usuários do chatbot. Anteriormente, para editar um texto do ChatGPT, era necessário transferi-lo para outra ferramenta, como o Word ou Google Docs, por exemplo. Agora, é possível fazer mudanças sem sair da plataforma.

A nova ferramenta conta com recursos de edição de texto, como revisão e opções de melhorias, além de conseguir adicionar emojis que façam sentido no decorrer do texto, por exemplo. Também é possível selecionar trechos específicos para que a IA melhore exatamente aquela parte.

Além disso, quando o chatbot percebe que o usuário está escrevendo algo que seria mais “funcional” usando o recurso do Canvas, como um e-mail, por exemplo, ele logo sugere que o usuário transfira as informações para esse espaço.

A novidade não é útil apenas para textos, mas também para programação de códigos. O usuário pode pedir para que a ferramenta corrija partes do código e até crie um gráfico para ele, por exemplo.

Na live, a empresa também anunciou o Costume GPT, uma aba personalizada do chatbot. O usuário pode criar seu “próprio GPT” para obter respostas mais personalizadas, como técnicas de escrita e humanização de textos, por exemplo. Na live, os programadores da OpenAI criaram uma aba como se fosse o Papai Noel. Colocaram uma cartinha de presentes de Natal e pediram para que o chatbot respondesse aos pedidos. Funcionou, o chatbot ofereceu uma resposta personalizada, como se fosse o Papai Noel.

Os novos recursos já estavam disponíveis na versão beta e, agora, todos os usuários do ChatGPT terão acesso, desde as contas gratuitas até as pagas.