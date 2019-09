Chateado, brasileiro desabafa após Shakhtar recusar oferta do Milan: ‘Sonho foi cancelado’

Ucrânia – Apontado como opção para reforçar clubes do futebol italiano, como Roma e Milan, o brasileiro Taison deve permanecer na Ucrânia, vestindo a camisa do Shakhtar Donetsk. De acordo com o jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, ambas as equipes desistiram de contratar o atacante, após o time ucraniano pedir 30 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões), para concretizar a venda.

Chateado com o fim das negociações, Taison desabafou nas redes sociais.

“Parabéns por terem acabado com o meu sonho! Outra vez o sonho foi cancelado”, publicou o jogador nos stories do Instagram.

Há quase dez anos na Ucrânia, Taison tinha o desejo de atuar em um outro centro do futebol. O jogador chegou ao país em 2010, para atuar pelo Metalist.