Charles quer evolução do Marítimo na temporada Goleiro brasileiro revela motivação dos jogadores e diz que está empenhado para continuar crescendo no futebol europeu

No Marítimo há alguns anos, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, destacou o desejo da equipe em evoluir na sequência da época. Segundo o arqueiro, a meta de todos no clube é que o grupo melhore seu rendimento em campo na temporada.

– Estamos trabalhando para que a equipe evolua e melhore seu rendimento em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso seja possível. O grupo está muito motivado – disse.

Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é crescer no clube.

– Tenho trabalhado muito para ajudar. Venho me empenhando para continuar crescendo no futebol europeu e para atingir os meus objetivos no clube.

