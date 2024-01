Charles Michel desiste de concorrer às eleições parlamentares

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/01/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 26 JAN (ANSA) – O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou nesta sexta-feira (26) que não vai disputar as eleições para o Parlamento do bloco.

O político belga, de 48 anos, havia confirmado no começo do ano que iria disputar as eleições parlamentares europeias, agendadas para junho. No entanto, Michel decidiu voltar atrás em virtude das várias “reações extremas” e “ataques pessoais” que a decisão provocou.

Ele iria concorrer como candidato pelo partido Movimento Reformista na Bélgica e era favorito a conquistar um assento.

“Dedicarei todos os meus esforços às minhas responsabilidades atuais com firme determinação até à sua conclusão. Serei sempre um defensor fervoroso de uma Europa que seja democrática, forte, unida e no controle de seu próprio destino”, escreveu Michel em suas redes sociais.

“Não quero que isso nos distraia da nossa missão ou prejudique a instituição e o nosso projeto europeu, nem seja mal utilizada de forma alguma para dividir o Conselho Europeu, que acredito que deve trabalhar incansavelmente pela unidade europeia”, acrescentou.

Em relação aos seus próximos passos, o político declarou que refletirá “sobre a natureza e a direção de futuros empreendimentos” somente no fim de seu mandatado na liderança do Conselho da UE, em dezembro.

A reviravolta do caso mantém o ex-primeiro-ministro belga como representante das opiniões dos 27 Estados-membros do bloco.

(ANSA).

