Charles Martinet, dublador de Super Mario, não gravará mais as vozes do personagem

Após mais de duas décadas e meia no cargo, Charles Martinet está ascendendo como um ‘Embaixador de Mario’ e continuará a impulsionar a série da Nintendo.

Charles Martinet, que deu voz a Mario por um período superior a 25 anos, não irá mais fornecer as palavras para o icônico personagem, conforme divulgado em uma mensagem no X (ex-Twitter) da Nintendo. Martinet emprestou sua voz ao personagem desde os anos 90, participando em títulos principais de Mario, como Super Mario 64, Super Mario Odyssey e Super Mario Galaxy, além de numerosos spin-offs.

“Charles agora está embarcando na nova função de Embaixador Mario. Nessa recente transição, ele cessará de gravar vozes para os personagens de nossos jogos”, afirma o comunicado da Nintendo. “Foi uma grande honra colaborar com Charles para infundir vida em Mario durante todos esses anos, e desejamos expressar nossa gratidão e celebração.”

A informação de que Martinet não será mais a voz de Mario surge após especulações sobre a razão pela qual a voz de Mario soou um pouco distinta nos materiais promocionais do vindouro jogo Super Mario Bros. Wonder, com lançamento marcado para 20 de outubro.

Em uma comunicação com a Polygon, a Nintendo confirmou que Martinet não estará contribuindo com suas vocalizações para Mario em Wonder: “Ainda que Charles não esteja envolvido no jogo, estamos entusiasmados para honrar suas realizações e contribuições, inclusive antecipando suas atividades como um Embaixador Mario.”

Apesar de ser um elemento constante na história dos videogames, a ausência de Martinet como a voz de Mario no filme Super Mario Bros., lançado nos primeiros meses deste ano, foi notada. A declaração da Nintendo menciona um vídeo conjunto de Martinet e do CEO Shigeru Miyamoto, mas ainda não há informações acerca da data de lançamento desse vídeo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias