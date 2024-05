Charles Leclerc vence pela primeira vez o GP de Mônaco de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/05/2024 - 15:50 Para compartilhar:

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu neste domingo (26) o Grande Prêmio de Mônaco pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1, na 8ª etapa da temporada 2024.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) completaram o pódio. O holandês Max Verstappen, tricampeão mundial, terminou em sexto, mas mantém a liderança do campeonato à frente de Leclerc, segundo na classificação geral.

“Nenhuma palavra pode explicar isso. Significa muito, é a corrida que me fez sonhar em me tornar um piloto de F1”, declarou Leclerc após a prova, visivelmente emocionado.

“Nas últimas 15 voltas a emoção estava no auge, pensei no meu pai [falecido em 2017], que deu tudo para eu estar aqui. É incrível”, acrescentou o piloto da Ferrari.

Com esta vitória, sua primeira na temporada, Leclerc confirma sua segunda posição no Mundial de pilotos (138 pontos), atrás do holandês Max Verstappen (169 pontos), da Red Bull, que terminou apenas na sexta colocação.

– Acidente na largada –

O monegasco de 26 anos largou na pole position para sua corrida “em casa” pela terceira vez na carreira, ele terminou à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren) e de seu companheiro de equipe na Ferrari, o espanhol Carlos Sainz.

Logo na primeira volta, a prova foi interrompida devido a um acidente impressionante envolvendo o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e as duas Haas, do dinamarquês Kevin Magnussen e do alemão Nico Hülkenberg, na subida da Sainte-Dévote.

Depois de cerca de 40 minutos, com limpeza da pista concluída, a corrida foi reiniciada com largada parada e grid perfilado conforme estabelecido no treino classificatório.

Sainz foi beneficiado com esta decisão, já que perdeu posições na primeira volta devido a um pneu furado e pôde sair em terceiro na relargada.

Neste início de prova, os carros da Alpine de Esteban Ocon e Pierre Gasly também se chocaram. Ocon, que reconheceu a culpa no acidente, teve que abandonar. Ele será punido com a perda de cinco posições no grid do GP do Canadá, no dia 9 de junho.

– Verstappen discreto –

Desde os primeiros treinos de sexta-feira, Verstappen, atual tricampeão mundial, não conseguiu brilhar ao volante de sua RB20, apesar de ter vencido cinco corridas nesta temporada.

“Testamos várias mudanças nos últimos dias, mas nada melhorou o rendimento do carro”, lamentou o holandês, que fez uma corrida discreta.

Verstappen, que largou em sexto, cruzou a linha de chegada na mesma posição, atrás dos britânicos Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes), quarto e quinto, respectivamente.

“Não é a primeira vez que estou nesta posição, sabia que este ano não seria como o anterior, mais difícil”, acrescentou o holandês.

Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Gasly completaram a zona de pontuação.

— Classificação do Grande Prêmio de Monaco de Fórmula 1:

1.Charles Leclerc (MON/Ferrari) 2h23:15.554

2.Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +7.152

3.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +7.585

4.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +8.650

5.George Russell (GBR/Mercedes) +13.309

6.Max Verstappen (HOL/Red Bull) +13.853

7.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +14.908

8.Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

9.Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta

10.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

11.Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +2 voltas

12.Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) +2 voltas

13.Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +2 voltas

14.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +2 voltas

15.Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +2 voltas

16.Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) +2 voltas

– Melhor volta da corrida: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:14.165 na 63ª volta (velocidade média: 264,594 km/h)

Abandonos:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari): acidente na 1ª volta

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari): acidente na 1ª volta

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault): acidente na 1ª volta

Sergio Pérez (MEX/Red Bull): acidente na 1ª volta

— Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 169 pts

2. Charles Leclerc (MON) 138

3. Lando Norris (GBR) 113

4. Carlos Sainz (ESP) 108

5. Sergio Pérez (MEX) 107

6. Oscar Piastri (AUS) 71

7. George Russell (GBR) 54

8. Lewis Hamilton (GBR) 42

9. Fernando Alonso (ESP) 33

10. Yuki Tsunoda (JPN) 19

11. Lance Stroll (CAN) 11

12. Oliver Bearman (GBR) 6

13. Nico Hülkenberg (ALE) 6

14. Daniel Ricciardo (AUS) 5

15. Alexander Albon (TAI) 2

16. Esteban Ocon (FRA) 1

17. Kevin Magnussen (DIN) 1

18. Pierre Gasly (FRA) 1

19. Zhou Guanyu (CHN) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 276 pts

2. Ferrari 252

3. McLaren-Mercedes 184

4. Mercedes 96

5. Aston Martin-Mercedes 44

6. Racing Bulls-Red Bull 24

7. Haas-Ferrari 7

8. Williams-Mercedes 2

9. Alpine-Renault 2

10. Sauber-Ferrari 0

hdy/fbx/cb