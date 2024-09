Charles Leclerc vence GP da Itália de F1 à frente das McLaren

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/09/2024 - 12:51 Para compartilhar:

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo (1º) diante dos ‘tifosi’ da tradicional escuderia o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, chegando à frente das McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, terminou na sexta posição, quase 38 segundos atrás de Leclerc, mas ainda mantém uma boa vantagem em relação a Norris na luta pelo título.

Apesar de ter colocado seus dois pilotos no pódio e dado um grande passo na briga pelo campeonato de construtores, a McLaren sai de Monza com um pouco de frustração, já que não ficou com a vitória apesar de ocupar a primeira fila do grid, e com Norris deixando escapar pontos importantes na disputa com Verstappen.

Para a Ferrari, tudo deu certo. A equipe, que não estava entre as favoritas, conseguiu a vitória graças a Leclerc, que largou na terceira posição, para o delírio dos milhares de ferraristas que estiveram no mítico circuito de Monza. O espanhol Carlos Sainz terminou a corrida em quarto.

‘Pole position’, Norris pagou caro por não ter feito uma boa largada e acabou a primeira volta na terceira colocação, ultrapassado por Piastri e Leclerc.

Os três se mantiveram assim até a primeira parada nos boxes para troca de pneus, que o britânico aproveitou para ganhar a segunda posição do monegasco.

As McLaren ditavam o ritmo e a dobradinha da equipe parecia encaminhada até que na metade final da prova surgiram os primeiros problemas com os pneus, o que obrigou seus dois pilotos a fazerem uma segunda parada.

A Ferrari, com a estratégia de fazer só um pit stop, aproveitou e Leclerc assumiu a ponta a pouco mais de dez voltas para o final, posição que manteve até a bandeirada.

Em um fim de semana de muitos problemas com seu carro, Verstappen acabou em sexto, atrás da Mercedes de Lewis Hamilton.

O britânico George Russel (Mercedes), o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e o tailandês Alexander Albon (Williams) completaram o Top 10.

— Classificação do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1h14:40.727

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +2.664

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +6.153

4. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +15.621

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +22.820

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +37.932

7. George Russell (GBR/Mercedes) +39.715

8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +54.148

9. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1:07.456

10. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1:08.302

11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +1:08.495

12. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) +1:21.308

13. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) +1:33.452

14. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

16. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +1 volta

17. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) +1 volta

18. Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) +1 volta

19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1 volta

— Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de Pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 303 pontos

2. Lando Norris (GBR) 241

3. Charles Leclerc (MON) 217

4. Oscar Piastri (AUS) 197

5. Carlos Sainz (ESP) 184

6. Lewis Hamilton (GBR) 164

7. Sergio Pérez (MEX) 143

8. George Russell (GBR) 128

9. Fernando Alonso (ESP) 50

10. Lance Stroll (CAN) 24

11. Nico Hülkenberg (ALE) 22

12. Yuki Tsunoda (JAP) 22

13. Daniel Ricciardo (AUS) 12

14. Pierre Gasly (FRA) 8

15. Oliver Bearman (GBR) 6

16. Kevin Magnussen (DIN) 6

17. Alexander Albon (TAI) 6

18. Estéban Ocon (FRA) 5

19. Guanyu Zhou (CHN) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

21. Franco Colapinto (ARG) 0

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 446 pontos

2. McLaren-Mercedes 438

3. Ferrari 407

4. Mercedes 292

5. Aston Martin-Mercedes 74

6. Racing Bulls-Red Bull 34

7. Haas-Ferrari 28

8. Alpine-Renault 13

9. Williams-Mercedes 6

10. Sauber-Ferrari 0

