Charles Leclerc lidera o treino da manhã da pré-temporada de F-1; Bortoleto fica em 9º

O terceiro dia de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, que está sendo realizada no circuito de Sakhir, no Bahrein, teve a Ferrari na ponta. O monegasco Charles Leclerc fez o melhor tempo e cravou 1min30s811. Kimi Antonelli, da Mercedes, veio em segundo, enquanto Lando Norris, da McLaren, finalizou na terceira colocação. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o nono.

Na parte final do treino, Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull e Alpine andaram mais fortes em busca dos melhores tempos no circuito de Sakhir. O atual tetracampeão Max Verstappen também mostrou evolução com a Red Bull e apareceu em quarto. O australiano Jack Doohan (Alpine) fechou as cinco primeiras posições.

Após realizar 22 voltas no treino da manhã desta sexta-feira, o brasileiro Gabriel Bortoleto precisou voltar para os boxes por conta de problemas com o assoalho da sua Sauber. O piloto deu uma escapada na curva quatro e o carro passou a ter problemas na pista.

Ele perdeu um bom tempo nos boxes enquanto os mecânicos fizeram acertos no chassis a fim de facilitar o desempenho nas curvas. Em seu retorno à pista, já na última meia hora da atividade, o brasileiro fez a marca de 1min32s147.

Quem também teve problemas na curva quatro foi Lando Norris, ele perdeu o controle a McLaren, subiu na zebra e chegou a atingir uma parte da área de escape danificando o pneu dianteiro esquerdo.

Os pilotos retornam para a última atividade da pré-temporada da Fórmula 1 ainda nesta sexta-feira. O término dos últimos testes das equipes está previsto para às 13h (horário de Brasília).

Confira os dez primeiros colocados do treino da manhã no 3º dia da pré-temporada de F-1

1.º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min30s811

2.º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min30s888

3.º – Lando Norris (ING/McLaren), em 1min30s943

4.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min31s209

5.º – Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min31s239

6.º – Alexsander Albon (TAI/Williams), em 1min31s444

7.º – Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), em 1min31s761

8.º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min32s084

9.º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min32s147

10.º – Olive Bearman (ING/Haas), em 1min32s361