Charles Leclerc (Ferrari) conquista segunda pole na F1 no GP da Áustria

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou sua segunda pole position na jovem carreira na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Áustria, neste sábado, e largará à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Dentro da pista, quem fez o segundo melhor tempo foi Lewis Hamilton (Mercedes), mas o britânico acabou punido com três posições no grid por prejudicar o finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) durante o treino classificatório.

O incidente aconteceu na primeira parte do treino (Q1) e foi revisado pelos comissários de prova, que ouviram os dois pilotos envolvidos e suas respectivas equipes antes de tomarem uma decisão desfavorável a Hamilton.

Segundo os comissários, “embora o carro 44 (Hamilton) tenha tentado sair do caminho quando se deu conta que o carro 7 (Raikkonen) chegava em volta rápida, não foi suficiente para evitar prejudicar o carro 7, que precisou desistir da volta”.

“Larguei os freios para ir reto e sair de seu caminho porque eu não queria que nos chocássemos na curva”, explicou Hamilton após o treino. “Não acredito que o prejudiquei na curva, mas acho que ele provavelmente se surpreendeu”.

Com a punição, Hamilton cairia para o quinto lugar no grid de largada, mas devido a outra punição ao dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), dono do quinto melhor tempo, o britânico largará finalmente do quarto lugar, logo atrás de seu companheiros de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, pole nos últimos dois anos no circuito de Spielberg.

Após todos esses desdobramentos, Max Verstappen subiu para a primeira fila com sua Red Bull e será o encarregado de pressionar Leclerc na largada.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) não participou do Q3 do treino classificatório devido a problemas no motor do carro. Assim, na melhor das hipóteses largará em 9º, mas poderá também largar do box caso seja necessário fazer trocas de peças no carro.

– Grid de largada do GP da Áustria de F1:

1ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

2ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) *

3ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

4ª fila:

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda)

5ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) *

6ª fila:

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

7ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes)

8ª fila:

Nico Hülkenberg (GER/Renault) *

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda)

9ª fila:

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) *

10ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) *

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) *

* pilotos punidos

