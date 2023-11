Charles Leclerc (Ferrari) conquista pole position do GP de Las Vegas de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 7:10 Para compartilhar:

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) conquistou a pole position do Grande Prêmio de Las Vegas, penúltima etapa da temporada de Fórmula 1 na madrugada deste sábado (18).

Leclerc, que conquistou a pole de número 23 de sua carreira, foi seguido por seu companheiro de equipe, Carlos Sainz.

O espanhol, no entanto, terá de largar em 12º do grid devido a uma penalização de 10 posições recebida nos treinos livres.

A segunda posição ficou assim nas mãos do holandês Max Verstappen (Red Bull), que já garantiu há semanas o seu tricampeonato.

“Foi divertido. Acho que maximizamos hoje. Acho que durante todo o fim de semana até agora nos faltou um pouco de desempenho em uma volta e isso ficou bastante claro”, disse o holandês.

“Espero que amanhã na corrida estejamos bem com os pneus novamente e possamos trabalhar para seguir em frente”, acrescentou.

Já Leclerc teve uma mistura de sentimentos após seu desempenho na parte final da classificação.

“Largar da pole é ótimo. Mas estou um pouco decepcionado com minhas voltas no Q3. Não fiz um trabalho bom o suficiente, mas foi o suficiente para a P1 e isso é tudo que precisamos”, disse o monegasco.

“Agora o foco total é tentar acertar tudo para a corrida. Normalmente, é onde nos falta mais desempenho, então espero que a gente possa fazer os ajustes e vencer aqui”, acrescentou ele.

George Russell (Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine) conquistaram um lugar na segunda fila numa sessão de classificação que teve grandes surpresas.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que lutam pelo vice-campeonato, ficaram inesperadamente de fora da última parte da classificação.

Os últimos treinos livres e o ‘qualy’ deram aos torcedores o espetáculo de que foram privados na caótica primeira jornada (quinta-feira) na cidade dos cassinos.

A primeira sessão de treinos foi cancelada abruptamente após apenas nove minutos devido a um problema na tampa de um bueiro que causou sérios danos ao veículo de Sainz.

As alterações nos componentes que a Ferrari teve de fazer levaram o piloto espanhol a ser penalizado em 10 posições.

Além dos reparos no bueiro, também foram verificados os 6,2 quilômetros do circuito da avenida dos cassinos, o que provocou um atraso no início da segunda sessão de treinos, que começou quando o público já tinha sido evacuado das arquibancadas.

— Grid de largada do GP de Las Vegas:

1ª fila:





Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

3ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

4ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

5ª fila:





Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

6ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)*

7ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

8ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

9ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

10ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)*

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

* Carlos Sainz foi penalizado em 10 posições (mudança de elemento do motor), Lance Stroll em 5 posições (ultrapassagem sob bandeira amarela)

