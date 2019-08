Charles Leclerc (Ferrari) conquista pole do GP da Bélgica de F1

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) largará na pole do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, neste domingo na 13ª etapa da temporada, após realizar o melhor tempo no treino classificatório no circuito de Spa-Francorchamps.

Leclerc conquistou a terceira pole de sua carreira superando os tempos do companheiro de Ferrari, o alemão Sebastian Vettel, e do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), segundo e terceiro colocados respectivamente, em um treino classificatório que sofreu com o forte calor na Bélgica.

jld/am