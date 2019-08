Charles Leclerc (Ferrari) conquista pole do GP da Bélgica de F1

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) largará na pole do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, neste domingo na 13ª etapa da temporada, após realizar o melhor tempo no treino classificatório no circuito de Spa-Francorchamps.

Leclerc conquistou a terceira pole de sua carreira superando o companheiro de Ferrari, o alemão Sebastian Vettel, segundo e colocado, em um treino classificatório que sofreu com o forte calor na Bélgica.

O piloto monegasco de 21 anos, em sua primeira temporada na F1, confirmou as expectativas sobre seu rendimento, que dominou praticamente todas as sessões de treinos do fim de semana.

Logo atrás das duas Ferraris no grid de largada estará o atual campeão do mundo, o britânico Lewis Hamilton, que fez o terceiro melhor tempo.

Durante a terceira sessão de treinos livres, pela manhã em Spa-Francorchamps, Hamilton chegou a sofrer um acidente ao sair da pista e bater no muro de contenção, mas contou com a eficiência dos mecânicos da Mercedes para remontar seu carro a tempo do treino classificatório.

O britânico dividirá a segunda fila do grid com o companheiro finlandês Valtteri Bottas. Na quinta posição largará o holandês Max Verstappen (Red Bull).

– Resultados do Q3 do treino classificatório do GP da Bélgica de F1:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:42.519

2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:43.267

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:43.282

4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:43.415

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:43.690

6. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:44.257

7. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:44.542

8. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:44.557

9. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:44.706

10. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:45.086

jld/am