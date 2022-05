Charles Leclerc faz a ‘pole position’ do Grande Prêmio de Mônaco

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, fez a ‘pole position’ no Grande Prêmio de Fórmula 1 no treino de classificação neste sábado, à frente do seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz.

A segunda fila do grid da corrida de domingo será formada pelo mexicano Sergio Pérez, em terceiro, e o holandês Max Verstappen, em quarto, ambos da Red Bull.





A terceira sessão classificatória foi interrompida após um acidente na entrada do túnel com Pérez, que perdeu o controle do carro e em seguida foi atingido por Sainz.

