AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 12:10

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no treino de classificação disputado neste sábado (25), em Monte Carlo.

Correndo em casa, Leclerc largará à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren). O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) e o britânico Lando Norris (McLaren) formarão a segunda fila, enquanto o líder do mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), será apenas sexto no grid.

