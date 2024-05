Charles Leclerc faz a pole position do GP de Mônaco de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 17:23 Para compartilhar:

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no treino de classificação disputado neste sábado (25), em Monte Carlo.

Correndo em casa, Leclerc largará à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren). O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) e o britânico Lando Norris (McLaren) formarão a segunda fila, enquanto o líder do Mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), será apenas sexto no grid.

Esta é a primeira pole do monegasco de 26 anos nesta temporada, a 24ª em sua carreira na F1. Em sete corridas até agora neste ano, apenas Verstappen largou em primeiro.

“Isso é ótimo! Mas sei por experiência própria que a classificação não é o objetivo, mas sim a vitória”, disse Leclerc. “Nos últimos anos [em Mônaco], a qualificação não foi tudo. Precisamos reunir tudo na corrida de domingo e nos anos anteriores não conseguimos isso”, acrescentou.

O treino de classificação é particularmente importante nas ruas estreitas do Principado, onde as ultrapassagens são geralmente difíceis. Portanto, o piloto da Ferrari sai em grande vantagem, apesar de nunca ter brilhado correndo em casa.

Entre 2017 (quando ainda estava na Fórmula 2) e 2021, Leclerc teve que abandonar as provas em Mônaco devido a problemas técnicos ou acidentes. No ano passado, terminou num decepcionante sexto lugar, enquanto em 2022, quando largou na pole, ficou fora do pódio.

Para a Red Bull, líder do campeonato de construtores, a corrida será complicada. Além de ter Verstappen apenas na terceira fila, o mexicano Sergio Pérez fez seu pior treino de classificação desde o início da temporada e terminou em 18º, mas vai largar em 16º beneficiado pelas punições ao alemão Nico Hülkenberg e ao dinamarquês Kevin Magnussen.

Os dois pilotos da Haas sairão dos boxes devido a uma irregularidade na asa móvel de seus carros, cuja abertura ultrapassou o limite permitido de 85mm.

“Não conseguimos ficar confortáveis o suficiente e alguns décimos transformaram nossas vidas no grid, não conseguimos tirar o máximo do carro. No ritmo de corrida estamos bem, mas não dá para fazer nada nessa posição, o fim de semana está completamente perdido”, reconheceu Pérez.

— Grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1:

1ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3ª fila

George Russell (GBR/Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

4ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

5ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

6ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

7ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

8ª fila:

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

9ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

10ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

