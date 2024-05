Charles Leclerc faz a pole position do GP de Mônaco de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 12:44 Para compartilhar:

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no treino de classificação disputado neste sábado (25), em Monte Carlo.

Correndo em casa, Leclerc largará à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren). O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) e o britânico Lando Norris (McLaren) formarão a segunda fila, enquanto o líder do Mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), será apenas sexto no grid.

Esta é a primeira pole do monegasco de 26 anos nesta temporada, a 24ª em sua carreira na F1. Em sete corridas até agora neste ano, apenas Verstappen largou em primeiro.

O treino de classificação é particularmente importante nas ruas estreitas do Principado, onde as ultrapassagens são geralmente difíceis. Portanto, o piloto da Ferrari sai em grande vantagem, apesar de nunca ter brilhado correndo em casa.

Entre 2017 (quando ainda estava na Fórmula 2) e 2021, teve que abandonar as provas em Mônaco devido a problemas técnicos ou acidentes. No ano passado, terminou num decepcionante sexto lugar, enquanto em 2022, quando largou na pole, ficou fora do pódio.

Para a Red Bull, líder do campeonato de construtores, a corrida será complicada. Além de ter Verstappen apenas na terceira fila, o mexicano Sergio Pérez fez seu pior treino de classificação desde o início da temporada e vai largar em 18º.

hdy/bde/cb

FERRARI N.V.