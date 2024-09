AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2024 - 10:12 Para compartilhar:

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (14), nas ruas de Baku.

A segunda posição ficou com australiano Oscar Piastri (McLaren), enquanto a segunda fila será formada pelo espanhol Carlos Sainz (Ferrari), em terceiro, e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), em quarto.

