Charles Leclerc conquista a pole position do GP de Mônaco

O piloto monesgasco Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position em casa neste sábado, no Grande Prêmio de Mônaco, a quinta prova da temporada de Fórmula 1, embora tenha sofrido um acidente, causando o fim antecipado da classificação nos últimos segundos.

Se a Ferrari for consertada de acordo com as regras estabelecidas, Leclerc partirá no domingo às 15h locais (10h pelo horário de Brasília) na frente do holandês Max Verstappen (Red Bull). O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) largarão na segunda fila, enquanto o líder do mundial e heptacampeão Lewis Hamilton (Mercedes) vai largar apenas na sétima posição do grid.

Esta é a primeira vez nesta temporada e a oitava em sua curta carreira que Leclerc, de 23 anos, consegue o melhor tempo de classificação. Sua última pole havia sido em outubro de 2019 no México.

Nos segundos finais, Leclerc perdeu o controle de seu carro no setor da Piscina do porto do Principado, e bateu no guard-rail. O acidente causou o fim prematuro da sessão e impediu que os demais pilotos pudessem melhorar seus tempos.

“Não foi feito de propósito, com certeza”, Leclerc reagiu. “São coisas que acontecem no circuito de rua”, acrescentou.

Leclerc, quinto na classificação do mundial de pilotos, e a Ferrari, quarta na classificação de construtores, mostraram que vivem um bom momento neste fim de semana e podem trazer a primeira surpresa da temporada no domingo.

Apenas Hamilton, três vezes, e Verstappen, uma vez, venceram até agora um Grande Prêmio nesta temporada.

O britânico Lando Norris (McLaren) e o francês Pierre Gasly (AlphaTauri) partirão na quinta e sexta posições. Atrás de Hamilton e seu sétimo lugar, estará outro campeão mundial (quatro vezes): Sebastien Vettel (Aston Martin).

Sergio Pérez (Red Bull) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) completam o Top 10.

— Grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco:

1ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

2ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

3ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

4ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

5ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari)

6ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

7ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

8ª fila:

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

9ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

