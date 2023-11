Charles III, um rei muito ativo que completa 75 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2023 - 9:00 Para compartilhar:

O rei Charles III completa, nesta terça-feira (14), 75 anos, e multiplica suas atividades desde que ascendeu ao trono britânico há apenas 14 meses, após a morte de sua mãe Elizabeth II.

O soberano esteve muito presente neste período, com suas recentes viagens oficiais à França ou ao Quênia e as suas atividades de combate à pobreza ou de defesa da natureza.

Na sua recente visita ao Quênia, confrontou o passado colonialista britânico no país africano, e dias depois cumpriu o seu principal papel constitucional, abrindo a sessão parlamentar britânica.

Agora ele se prepara para viajar para a conferência climática COP28, no início de dezembro.

As festividades do seu aniversário começaram na segunda-feira com um chá da tarde nos jardins de Highgrove, no oeste de Inglaterra, onde participou em atividades com moradores da região nascidos no mesmo ano que ele, que foram escolhidos por sorteio.

Esta celebração foi organizada pela King’s Foundation, que se inspirou no seu programa de saúde e bem-estar, que organiza encontros mensais para idosos em uma casa de campo do século XVIII perto de Cumnock, na Escócia.

– “Agenda ocupada” –

Nesta terça-feira, o soberano visitará um centro de distribuição de ajuda alimentar com a rainha Camilla para lançar um projeto de caridade no combate ao desperdício e à fome.

O rei, que subiu ao trono em setembro de 2022, organizará uma recepção à tarde no Palácio de Buckingham para 400 enfermeiras e parteiras, para comemorar o 75º aniversário do serviço público de saúde, o NHS, uma instituição querida pelos britânicos, mas que está em crise.

O dia terminará com um jantar privado. Seu filho mais novo, Harry, que deixou o Reino Unido para se estabelecer na Califórnia e que nos últimos meses dirigiu palavras duras ao pai e ao irmão William, não estará presente, exceto por uma surpresa de última hora.

Charles Philip Arthur George, nascido em 14 de novembro de 1948, quando a mãe ainda era princesa, é menos popular que Elizabeth II, com 52% de opiniões favoráveis, segundo o Instituto YouGov.

Seu herdeiro William, apreciado por 69% dos britânicos, é o mais popular da família real.

“Ele é mais ativo que a mãe no plano diplomático, com uma agenda ocupada, para se apresentar como uma personalidade dedicada ao seu cargo”, afirma o historiador Ed Owens, especialista em monarquia britânica.

Para comemorar seu aniversário, a Royal Mint, a casa da moeda britânica, emitiu uma moeda de cinco libras com uma homenagem no verso ao amor do rei pela natureza.

Uma semana antes do seu aniversário, pela primeira vez como monarca, Charles III proferiu o seu primeiro “Discurso do Rei”, um ritual da vida política britânica que marcou o início da última sessão parlamentar antes das próximas eleições, que acontecerão em 2024.

O discurso, preparado pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, propôs uma lei para conceder anualmente novas licenças para projetos de petróleo e gás no Mar do Norte.

Charles, que dedicou a sua vida às causas ambientais, mencionou estas medidas sem qualquer expressão no rosto, mantendo a convenção de que o monarca está acima da política.





