Charles III faz aparição surpresa para fãs e diz que ama Itália

LONDRES, 5 MAI (ANSA) – Em um momento inesperado, o rei Charles III apareceu de surpresa na tarde desta sexta-feira (5) no lado de fora do Palácio de Buckingham, em Londres, para cumprimentar uma multidão de admiradores e jornalistas, incluindo italianos.

O monarca de 74 anos, que estava sorridente em um terno azul, parou para apertar as mãos e trocar piadas com várias pessoas aglomeradas atrás das barreiras à espera do cortejo real, previsto para sábado (6), poucas horas antes da recepção com líderes estrangeiros, como o presidente da Itália, Sergio Mattarella, que está acompanhado de sua filha Laura.

Entre outros, Charles III conversou com Federico Gatti, jornalista da Mediaset em Londres, e com Domenico Marocchi, correspondente da Rai no programa “Hoje é outro dia”, que perguntou para o rei se ele amava a Itália.

Balançando a cabeça positivamente, o sucessor da rainha Elizabeth II respondeu: “Sim, sim”.

Como herdeiro do trono, Charles visitou a Península cerca de 20 vezes ou mais, estando sozinho, com a falecida princesa Diana, sua primeira esposa e mãe de seus filhos William e Harry, e com sua atual mulher, Camilla. (ANSA).

