Charles III e príncipe Harry não se encontrarão devido à agenda ‘cheia’ do rei

AFP 08/05/2024 - 10:12

O rei Charles III e seu filho mais novo, o príncipe Harry, estão, nesta quarta-feira (8) muito perto e ao mesmo tempo muito longe, já que ambos estão em Londres, mas sem intenção de um encontro.

A agenda do rei, de 75 anos, diagnosticado com câncer no início de fevereiro, previa para esta quarta-feira um ato nos jardins do Palácio de Buckingham.

Harry, de 39 anos, que mora nos Estados Unidos com a esposa Meghan e seus dois filhos, deveria assistir a uma cerimônia na Catedral de Saint Paul.

As relações entre Harry, seu pai e seu irmão William, filho mais velho do rei e herdeiro ao trono, estão tensas e este foi um dos motivos de sua mudança para a Califórnia em 2020.

Houve uma trégua com o anúncio do câncer de Charles, de natureza desconhecida, que levou Harry a uma rápida visita ao pai em fevereiro, com quem esteve por apenas uma hora.

– “Agenda muito cheia” –

A viagem desta semana de Harry, duque de Sussex, a Londres, no décimo aniversário dos Jogos Invictus, competição internacional entre soldados feridos, poderia motivar um encontro familiar.

Porém, não será o caso. Uma reunião entre ambos “não será possível, infelizmente, devido a agenda muito cheia de Sua Majestade” Charles III, disse um porta-voz de Harry.

“O duque, está ciente da agenda de seu pai, seus compromissos e suas outras prioridades, e espera vê-lo em breve”, acrescenta a mesma fonte.

Nove meses após sua coroação em maio de 2023, a monarquia anunciou em 5 de fevereiro que Charles III sofre de câncer, descoberto após uma cirurgia de próstata em janeiro.

O rei, que está em tratamento, retomou suas atividades públicas na semana passada, sorridente e cumprimentando as pessoas, mas caminhando lentamente.

O monarca inaugura nesta quarta-feira, nos jardins do Palácio de Buckingham, as tradicionais “Garden party”, para as quais centenas de britânicos são convidados todos os anos.

E como toda quarta-feira, manterá sua reunião semanal com o primeiro-ministro do governo conservador britânico, Rishi Sunak.

– “Ainda mais separados” –

Harry viajou mais uma vez sem sua família a Londres, uma cidade à qual visita frequentemente devido aos processos que move contra a imprensa sensacionalista britânica, que acusa de se intrometer ilegalmente em sua vida privada.

Os tabloides, em sua maioria hostis a Harry e Meghan, devido aos processos, não ficaram convencidos com a desculpa da agenda cheia de ambos. O Daily Mail afirmou que a doença parece “ter separado ainda mais” pai e filho.

O afastamento também é evidente entre o duque e William, com quem não se encontrou em 6 de fevereiro e não verá desta vez.

Eles apareceram juntos em público nos dias seguintes à morte de Elizabeth II, em setembro de 2022, mas as acusações de Harry em sua autobiografia, na qual descreveu William como violento, afastaram os irmãos.

Eles não se uniram nem mesmo diante do câncer da esposa de William, Kate, anunciado quase ao mesmo tempo em que a doença de Charles III, descoberto após uma misteriosa cirurgia abdominal.

