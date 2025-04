Charles III e Camilla chegam à Itália para visita de Estado

ROMA, 7 ABR (ANSA) – O rei Charles III e a rainha consorte Camilla chegaram à Itália, nesta segunda-feira (7), para uma visita de Estado de quatro dias, na qual vão passar por Roma e Ravenna.

O avião, escoltado por dois caças F-35 da Força Aérea Italiana, pousou no aeroporto de Ciampino, na capital do país, às 17h14 (horário local).

Nos próximos três dias, durante sua passagem por Roma, o casal se reunirá com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra Giorgia Meloni, e participará de uma missa na Capela Sistina. Além disso, o monarca discursará em uma sessão conjunta do Parlamento Italiano, pela primeira vez.

Já na próxima quinta-feira (10), Charles e Camilla seguirão para Ravenna, onde vão prestar uma homenagem ao Túmulo de Dante e têm o objetivo de reforçar “a forte relação bilateral entre Itália e Reino Unido”.

Por fim, o rei comparecerá a uma recepção que marca o 80º aniversário da libertação da província da ocupação nazista pelas Forças Aliadas.

Desta vez, o rei e a rainha do Reino Unido não se encontrarão com o papa Francisco, como planejado inicialmente, tendo em vista que o pontífice se recupera de uma pneumonia nos dois pulmões e deve ficar de repouso ao menos até o fim de maio.

No mês passado, o Palácio de Buckingham já havia dito que a decisão de adiar a reunião entre a realeza britânica e o líder da Igreja Católica foi tomada mutuamente.

Esta é a quarta viagem ao exterior do monarca britânico após seu diagnóstico de câncer no ano passado e a primeira ao território italiano como sucessor ao trono de sua mãe, Elizabeth II, falecida em 8 de setembro de 2022. A visita também coincide com o aniversário privado do casal real, que comemora 20 anos de casamento em 9 de abril. (ANSA).