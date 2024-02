Charles III agradece mensagens de apoio após ser diagnosticado com câncer

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/02/2024 - 21:38 Para compartilhar:

O rei da Inglaterra, Charles III, agradeceu neste sábado (10) as mensagens de apoio recebidas depois de ter sido diagnosticado com câncer, sendo esta sua primeira declaração desde que a notícia foi tornada pública.

“Gostaria de expressar meu mais sincero agradecimento pelas numerosas mensagens de apoio e bons desejos que recebi nos últimos dias”, escreveu o monarca de 75 anos.

“Como todos que enfrentaram o câncer sabem, esses pensamentos tão amáveis são o maior consolo e encorajamento”, acrescentou.

Em sua mensagem ao público, Charles III disse que é “igualmente esperançoso” ouvir como tem crescido a preocupação com a doença desde que divulgou sua condição.

A nota foi publicada no site oficial do rei e no perfil oficial da família real na rede social X.

Charles III elogiou as organizações que apoiam pacientes com câncer e suas famílias no Reino Unido e no mundo.

“Minha eterna admiração por seu cuidado incansável e dedicação é ainda maior por causa de minha experiência pessoal”, acrescentou o rei.

O Palácio de Buckingham anunciou na segunda-feira que Charles foi diagnosticado com câncer e começou um tratamento, ao mesmo tempo em que se afastou de suas obrigações públicas por tempo indeterminado.

O Serviço Nacional de Saúde (NIH, sigla em inglês) revelou esta semana que o diagnóstico do rei resultou em uma proliferação de pessoas em busca de informações online sobre a doença.

Afastado de suas funções públicas como rei, Charles se instalou na residência campestre real de Sandringham, no leste da Inglaterra, enquanto trata o câncer.

Ele ainda está realizando algumas tarefas administrativas e manteve sua audiência semanal com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, por telefone.

Não se acredita que Charles tenha câncer de próstata, pois o Palácio indicou que durante seu recente tratamento no hospital para hiperplasia benigna da próstata, “um problema específico foi detectado” e testes subsequentes identificaram “uma forma de câncer”.

– Com Harry –

O premiê Sunak destacou que o câncer de Charles foi “detectado precocemente”.

A esposa de Charles, a rainha Camilla, disse na quinta-feira que seu marido “está muito bem” dadas as circunstâncias.

O diagnóstico do rei ocorreu 17 meses após ele assumir o trono, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos, em 8 de setembro de 2022.

Ele geralmente gozou de boa saúde, exceto por lesões sofridas na prática de esportes, como no polo e no esqui.





O príncipe William, herdeiro do trono, assumiu a maioria das funções do rei junto com Camilla e a irmã de Charles, a princesa Anne.

William, de 41 anos, também tem lidado com os problemas de saúde da esposa, Kate Middleton, que se recupera de uma recente operação abdominal.

O príncipe Harry, filho mais novo de Charles, que mora nos Estados Unidos, voltou ao Reino Unido para visitar o pai na terça-feira.

Os dois se encontraram por 45 minutos na residência de Charles em Londres, antes de Harry retornar aos Estados Unidos.

