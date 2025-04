Charles e Camilla celebram 20 anos de casamento em Roma com foto

ROMA, 8 ABR (ANSA) – O rei Charles III e a rainha consorte Camilla deram início às celebrações pelo aniversário de 20 anos de casamento durante a visita de Estado à Itália e publicaram em suas redes sociais uma fotografia em Roma para comemorar o momento. “Ao começarmos nossa primeira visita à Itália como Rei e Rainha, estamos ansiosos para celebrar nosso 20º aniversário de casamento em um lugar tão especial e com pessoas tão maravilhosas! Até breve, Roma e Ravenna”, escreveu o perfil oficial do casal real britânico.

Na publicação, os dois divulgaram uma imagem na qual são retratados juntos nos jardins da Villa Wolkonsky, residência do embaixador britânico em Roma. A rainha usa um vestido Anna Valentine branco e bege enfeitado com um broche de lírio do vale.

A fotografia para comemorar a data foi tirada na última segunda-feira (7), na chegada de Charles III e Camilla à capital. Os dois completam 20 anos de casamento na próxima quarta (9), um dia antes de seguirem para Ravenna. (ANSA).