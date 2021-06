Charles do Bronx fala da sensação de ser comparado a Ayrton Senna: “Emoção que nunca vou esquecer” Lutador campeão do UFC falou sobre suas origens e sua atuação no MMA

O convidado do “Bola da Vez” desta semana é Charles do Bronx. O lutador brasileiro de MMA é reconhecido mundialmente por ser um dos atuais detentores de cinturão no UFC e no programa inédito ele falou sobre ter sido comparado a Ayrton Senna. A atração, apresentada por André Plihal e com participações de Gustavo Faldon e Renato Rebelo, será destaque do canal ESPN Brasil nesse sábado.

Natural da cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, Charles Oliveira da Silva é lutador profissional do UFC e detentor do cinturão da categoria peso-leve, além de ser o maior finalizador da história da organização. Charles do Bronx também é o mais recente brasileiro a entrar para a galeria de campeões do UFC, após a vitória em cima de Michael Chandler no último dia 16 de maio.

No programa, Charles se emocionou ao lembrar da tão sonhada conquista e a comparação com o grande piloto brasileiro Ayrton Senna.

– Foi uma emoção que eu nunca vou esquecer na minha vida. Poder voltar para casa carregando essa bandeira, carregando esse título gigantesco, num momento tão difícil para o mundo inteiro, poder dar um pouco de alegria para as pessoas. Ver os mais velhos falando que eu sou “o novo” Ayrton Senna… é sensacional. As pessoas chorando pela sua vitória, gente que levou multa em apartamento porque gritou demais. Quando eu cheguei no Guarujá, que teve a carreata, era muita, mas muita gente que tinha nas ruas mesmo – disse o lutador.

