Chargers vencem Eagles com Field Goal no apagar das luzes e frieza de Herbert

Os Eagles deram mais pressão do que muitos imaginavam sobre os Chargers. Mas um Field Goal de 29 jardas de Dustin Hopkins, restando dois segundos para o fim, determinou a vitória do time de Los Angeles por 27 a 24, em jogo realizado neste domingo (7), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Com o resultado, os Chargers chegaram a cinco vitórias e apenas três derrotas na temporada, liderando a AFC Oeste com a mesma campanha dos Raiders. Os Eagles, por sua vez, estão na segunda posição da NFC Leste, com três vitórias e seis derrotas. Mas o time já se vê ameaçado porque os Giants possuem agora a mesma campanha.

got a little ……… kick to it pic.twitter.com/JVBp2oTLuS — Los Angeles Chargers (@chargers) November 8, 2021

Foi apenas o segundo jogo de Dustin Hopkins como kicker dos Chargers e ele tinha errado um ponto extra no terceiro quarto. Mas quando foi chamado, não titubeou, anotando o chute da vitória. Foi um jogo complicado para Los Angeles. Para se ter ideia, o time chegou a levar o empate no último quarto quando Jalen Hurts conectou um TD de 28 jardas para DeVonta Smith. Faltavam pouco mais de seis minutos para o fim do jogo. Muito tempo para Justin Herbert e cia. queimarem o relógio até o Field Goal da vitória.

Herbert completou 32 de 38 passes, para 356 jardas e dois touchdowns, com Keenan Allen recebendo 12 passes para 104 jardas.

Jalen Hurts terminou o jogo com 11 de 17 passes completados, lançando para 162 jardas e um touchdown. Smith pegou cinco passes para 116 jardas e um touchdown. Jordan Howard teve 17 carregadas para 71 jardas e um touchdown.

Os Eagles voltam a jogar no próximo domingo (14), às 18h25 (de Brasília), quando vão até o Colorado enfrentar o Denver Broncos. Também no domingo (14), só que mais cedo, às 15h (de Brasília), os Chargers vão jogar em casa contra o Minnesota Vikings.

