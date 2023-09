Chapéu usado por Michael Jackson durante ‘moonwalk’ é arrematado por US$ 82 mil

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2023 - 12:52 Compartilhe

O chapéu que Michael Jackson usou durante seu primeiro “moonwalk”, famoso passo de dança, foi vendido nesta terça-feira (26) por 77.640 euros (R$ 407.703), durante um leilão em Paris na presença de fãs e curiosos, anunciou o hotel Drouot.

Esta peça Fedora, feita em lã e forrada com seda, foi avaliada entre 60 mil e 100 mil euros (aproximadamente entre R$ 315 mil e R$ 525 mil).

O objeto foi a estrela do leilão organizado pela casa de leilões Lemon Auction, que reuniu 200 itens do mundo do rock.

O chapéu foi recolhido por um assistente do show de Michael Jackson, Adam Kelly, em 25 de março de 1983. Ele “achou que a equipe do cantor viria buscá-lo, o que não aconteceu”, disse à AFP o diretor-geral da galeria Artpèges, Arthur Perault, que organizou a venda.

Na verdade, Michael Jackson não dançou sua famosa coreografia da música “Billie Jean” com aquele chapéu: ele o jogou para a lateral do palco no início do show.

Adam Kelly guardou a peça por vários anos, antes de vendê-la a um colecionador americano. O chapéu reapareceu, depois, em uma coleção na Europa.

Outro objeto leiloado foi a guitarra do bluesman T-Bone Walker (1910-1975), grande influência para B.B. King, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Buddy Guy, Jimmy Page e Eric Clapton.

O instrumento, produzido em 1949 e com apenas 22 cópias, foi vendido por 129.400 euros (R$ 679.505).

O mundo do rock permanece como um imã de fãs ricos para os leilões.

Recentemente, em Londres, uma série de leilões de diversos itens que pertenceram a Freddie Mercury ultrapassou os US$ 50 milhões (R$ 248 milhões) – um recorde para uma coleção deste tipo, segundo a casa de leilões Sotheby’s.

Nesse leilão, o piano com o qual o artista compôs quase todas as suas canções, inclusive “Bohemian Rhapsody”, foi vendido por 2 milhões de euros (R$ 10,5 milhões).

