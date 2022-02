Chapéu? Reforço do Corinthians, Ivan já foi forte alvo do São Paulo Goleiro que foi anunciado pelo Timão foi sonho do Tricolor na temporada passada

Na noite da última segunda-feira (31), o Corinthians anunciou a contratação do goleiro Ivan, com contrato válido até 2024. Reforço corintiano, o arqueiro foi sonho do rival São Paulo em um passado não tão distante.

Na janela de transferências do meio da temporada passada, o Tricolor do Morumbi fez uma forte investida no atleta, então na Ponte Preta, abriu conversas com o estafe do goleiro, mas nem chegou a formalizar uma proposta porque a Ponte Preta não se mostrou interessada a negocia-lo na ocasião.

O São Paulo estava em busca de uma sombra para o titular Tiago Volpi, que já havia cometido algumas falhas em partidas cruciais, e voltou a tê-las no segundo semestre após o interesse em Ivan ter sido frustrado. Contudo, no fim do ano a equipe do Morumbi foi ao mercado e conseguiu contratar um outro goleiro, mas não o ex-ponte pretano, mas sim Jandrei, que estava no Santos.

O Corinthians, então, foi ao mercado e, já sem os são paulinos na parada, fez um investida a Ivan e conseguiu fechar o negócio no início deste ano.

Assim como seria no caso do interesse do São Paulo, os representantes de Ivan foram trunfos do Timão para o desfecho positivo no negócio, pois eram parte interessada, até por conta da vitrine. Inclusive, Fernando Garcia, da Elenko Sports, empresa que gerencia a carreira de Ivan, alinhou um acordo com a Ponte Preta para o perdão de uma dívida que a equipe de Campinas possui com o agente e que é superior a R$ 10 milhões, que está alinhado com a transferência do goleiro ao Time do Povo.

Não é de hoje que Ivan é tratado como um arqueiro com potencial. Com atuações expressivas nas categorias de base da Seleção Brasileira, o atleta foi convocado para a seleção principal pela primeira vez em 2019, e desde então despertou o interesse de diversas equipes, tanto no Brasil, quanto no exterior, com a Ponte recusando algumas propostas, como a do Familicão, de Portugal.

Com passagem pela base do Guarani, atuando pelo sub-15 e sub-17, Ivan foi para a Ponte Preta ainda na base, para acompanhar o então preparador de goleiros Betão que trocou o Bugre pela Macaca em 2013. O atleta fez a estreia como profissional em 2016 pela Ponte.

Agora, Ivan chega ao Corinthians para inicialmente ser reserva do ídolo Cássio, que renovou o contrato até o fim de 2023. Com 34 anos, o titular da meta corintiana já manifestou que deseja atuar até os 40 anos, mas encerrará os vínculo atual com 36.

De toda forma, internamente o Timão já enxerga Ivan como substituto natural do camisa 12.

