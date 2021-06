Chapecoense x Ceará: escalações, onde assistir e prováveis desfalques Verdão do Oeste segura a lanterna o Campeonato. Já o Ceará tenta reencontrar os caminhos da vitória

Chapecoense e Ceará buscam a redenção neste domingo, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A Chape vem em situação delicada, haja vista que perdeu o Estadual de Santa Catarina, trocou de treinador recentemente, foi eliminada pelo ABC (equipe da Série D) e ocupa a última posição da tabela. O Vozão não fica muito atrás, já que sofreu duros golpes ao perder o Estadual e ser eliminado da Copa do Brasil pelo seu maior rival, além de ter perdido a Copa do Nordeste, dentro de casa, para o Bahia.

Por falar em jogar em casa, o Verdão Oeste entra em campo amanhã para defender um pequeno tabu que existe desde quando estreou na Série A: a Chape nunca terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro sem marcar pontos. E o treinador Jair Ventura terá problemas para manter esse retrospecto, haja vista que um jogador (seu nome não foi revelado) do time catarinense testou positivo para COVID-19. Outro problema de última hora é Geuvânio, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e está fora da partida.

Do lado do Ceará, Guto Ferreira também tem desfalques. William Oliveira, Jacaré, Pedro Naressi, João Ricardo, Messias, Jael, Mendoza e Gabriel Dias estão todos entregues ao Departamento Médico e não poderão atuar contra a Chapecoense. Mas nem tudo é notícia ruim para o lado do Vozão. Lima, Felipe Silva e Fabinho voltam e podem ser titulares neste domingo.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X CEARÁ

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data e hora: 13/06/2021 – 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.

Onde ver: Premiere

CHAPECOENSE (Técnico: Jair Ventura)

Tiepo; Matheus Ribeiro, Derlan, Laércio e Busanello; Moisés Ribeiro, Lima e Ravanelli; Fabinho, Mike (Fernandinho) e Anselmo Ramon.

Desfalques: Geuvânio.

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda (Jordan) e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane (Oliveira), Vina e Jorginho; Cléber (Saulo Mineiro) e Felipe Vizeu.

Desfalques: William Oliveira, Jacaré, Pedro Naressi, João Ricardo, Messias, Jael, Mendoza e Gabriel Dias.

