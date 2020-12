Chapecoense vence CRB de forma emocionante e permanece como líder isolada da Série B

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense conquistou uma grande vitória ao bater CRB pelo placar de 3 a 2. Com o resultado, a Chape se isola ainda mais na liderança com 57 pontos. Já o Galo permanece com 34 pontos e na 13ª colocação.

Na próxima rodada, a Chapecoense pega o Náutico, na Arena Condá, dia 16 de dezembro. O CRB enfrenta o Paraná, no estádio Rei Pelé, no dia 17 de dezembro.

O jogo

A Chapecoense começou o primeiro tempo a mil por hora. Antes dos dez minutos de partida, o placar já estava 2 a 0 a favor dos catarinenses.

O primeiro gol saiu aos 2 minutos. Anselmo Ramon deixa Mike na cara do gol. Com muita tranquilidade, o atacante bateu na saída do goleiro Douglas Borges para abrir o marcador, 1 a 0.

O segundo saiu aos 7. Desta vez foi Mike que passou para Anselmo Ramon. Ele soltou a bomba da entrada da área, marcou um belo gol e ampliou a vantagem logo no comecinho da partida: 2 a 0.

O CRB praticamente não assustou a defesa da Chape, mas tomou sustos e ficou muito próximo de tomar o terceiro gol.

A Chapecoense voltou do intervalo meio sonolenta, enquanto o CRB voltou voando. Logo aos 8 minutos, o Galo conseguiu diminuir a desvantagem em cobrança de pênalti. Wesley bateu bem e fez: 1 a 2.

O CRB continuou em cima da Chape, que caiu demais de produção. O gol parecia questão de tempo, e veio aos 29 minutos. Hugo cruzou de forma perfeita na área, Lucão do Break subiu e cabeceou bem para igualar o placar: 2 a 2.

Aos 31, por pouco o CRB não virou a partida. Bill recebeu na área da Chape e bateu bonito. João Ricardo defendeu e salvou a Chape.

A quase virada fez a Chape acordar e logo construir ótima jogada para voltar a ter a vantagem no marcador. Foguinho recebeu na entrada da área, entrou como quis na defesa do CRB e jogou por cima do goleiro para marcar um golaço: 3 a 2.

A Chape quase marcou o 4º gol no final do jogo, mas Douglas Borges salvou após ótima finalização de Matheus Ribeiro. Placar final: 3 a 2 para Chapecoense.

