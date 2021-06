Chapecoense terá sequência complexa para retomar o caminho das vitórias Além de não vencer há três partidas na temporada, Verdão do Oeste ainda busca o primeiro triunfo contra times da Série A em 2021

Algumas marcas precisarão ser quebradas pela Chapecoense no sentido de buscar a recuperação necessária na temporada para trazer novamente o clima de otimismo que existia antes do início do Campeonato Brasileiro bem como da sequência da Copa do Brasil.

A primeira delas será interromper a série de partidas sem saber o que é vitória que já dura três compromissos. Desde que o time abriu uma importante vantagem no jogo de ida da Copa do Brasil contra o ABC vencendo por 3 a 1, vieram a derrota por 3 a 1 contra o Palmeiras no Allianz Parque, o 3 a 0 contra o ABC em Natal que custou a eliminação na Copa do Brasil e o empate sem gols do último fim de semana contra o Ceará na Arena Condá.

Assim que conseguir um triunfo na temporada onde só terá o Brasileirão em disputa, a Chape também quebrará, automaticamente, outra marca incômoda existente na temporada de 2021: não ter vencido nenhum adversário que dispute a primeira divisão.

Sendo o único representante catarinense na elite esse ano, os primeiros encontros aconteceram já na disputa do torneio onde só marcou um ponto em três rodadas.

Porém, para conseguir esse feito, os comandados de Jair Ventura terão uma sequência de oponentes que pode ser considerada como “ingrata”. Isso porque, além de enfrentar o São Paulo no Morumbi na próxima quarta-feira (16), a equipe tem como oponentes posteriores Atlético-MG (Belo Horizonte), Internacional (Arena Condá), Athletico-PR (Curitiba) e Fortaleza na Arena Castelão.

