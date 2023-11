Chapecoense tenta ‘continuar viva’ e Novorizontino quer manter o sonho de acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 8:00 Para compartilhar:

Duas partidas abrem nesta sexta-feira as disputas da 37ª rodada, a penúltima da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de vir de vitória diante do Botafogo-SP, por 2 a 0, a Chapecoense precisa de mais um resultado positivo para continuar com chances de se salvar do rebaixamento à Série C.

Fora de casa, o time catarinense visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 19h. Atualmente, aparece na 17ª colocação, com 36 pontos, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e precisa pontuar. Caso seja derrotado pode já fazer companhia a ABC e Londrina. Desde que o Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Tombense vençam seus jogos. Do outro lado, os paulistas estão em 14.º com 40 e caso vençam, acabam, matematicamente, com os riscos de rebaixamento.

Mais tarde, às 21h30, o Novorizontino tenta sua última cartada rumo ao acesso diante do já rebaixado Londrina, fora de casa, no estádio do Café, no norte do Paraná. O time paulista é sétimo colocado com 57 pontos e além de vencer, precisa de uma combinação de resultados para se mante com chances. Já o rival é o 19ª colocado com apenas 28 pontos e tenta terminar a Série B de forma digna.

A penúltima rodada da Série B continua com mais cinco jogos no sábado (18), dois no domingo (19) e um na segunda-feira (20). Criciúma, Juventude e Atlético-GO têm chances de garantir o acesso antecipado ao lado do Vitória, já campeão.

Confira os jogos da 37ª rodada da Série B:

Sexta-feira

19h

Ituano x Chapecoense

21h30

Londrina x Novorizontino

Sábado

17h

Vila Nova x Ceará

Criciúma x Botafogo-SP

Mirassol x Atlético-GO

Vitória x Sport

Juventude x Ponte Preta





Domingo

15h45

Guarani x ABC

18h

CRB x Tombense

Segunda-feira

20h

Sampaio Corrêa x Avaí

