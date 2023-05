Chapecoense sai atrás, mas busca empate com o Novorizontino na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 23:55 Compartilhe

A Chapecoense saiu atrás, mas buscou empate por 1 a 1 com o Novorizontino na noite deste sábado, na Arena Condá, em Chapecó, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aylon e Mancha marcaram os gols da partida ainda no primeiro tempo.

Foi o terceiro jogo sem vitória da Chapecoense, que acumula sequência de dois empates e uma derrota. Por isso, despencou na classificação e é apenas a 11ª colocada, com cinco pontos. Já o Novorizontino perdeu a chance de entrar no G4 e aparece em sétimo, com oito pontos.

Fora de casa, o Novorizontino surpreendeu a Chapecoense logo aos dois minutos, quando, após cobrança de falta, a bola sobrou na pequena área e Aylon finalizou na saída do goleiro Airton. O primeiro gol deu ânimo aos visitantes, que seguiram no ataque e acertaram o travessão com Aylon, aos 13.

Aos poucos a Chapecoense equilibrou as ações do jogo e buscou o empate. Aos 31, Mancha, que havia acabado de entrar em campo no lugar de Cristiano (lesionado), encheu a perna esquerda de fora da área e contou com falha incrível do goleiro Jordi, que viu a bola parar no fundo das redes.

Antes do intervalo, aos 41 minutos, a partida foi paralisada pela arbitragem devido à queda de energia em um dos refletores da Arena Condá. O jogo ficou parado por 16 minutos e foi retomado sem qualquer criatividade pelos dois times.

No segundo tempo a partida ficou mais aberta. A Chapecoense quase virou o placar aos 17 minutos, quando Felipe Albuquerque chutou, a bola desviou em Ligger e quase encobriu o goleiro Jordi. Só que o Novorizontino respondeu dois minutos depois e obrigou Airton fazer milagre.

As chances seguiram acontecendo. Aos 25 minutos, Bruno Nazário, da Chapecoense, recebeu passe dentro da pequena área, passou pela marcação e chutou em cima de Jordi, do Novorizontino. Enquanto Novorizontino finalizou aos 37 com Willean Lepo e depois aos 39 com Jenison.

Nos minutos finais, a Chapecoense esboçou pressão com inúmeros cruzamentos, mas a defesa do Novorizontino levou a melhor e segurou o empate fora de casa.

A Chapecoense volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Avaí, às 21h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já o Novorizontino, no sábado, receberá o CRB, às 17 horas, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 NOVORIZONTINO

CHAPECOENSE – Airton; Felipe Albuquerque, Rodrigo Freitas, Victor Ramos e Cristiano (Mancha); Bruno Vinicius, Dudu Vieira (Kaio) e Bruno Nazário; Alisson Farias (Richard), Murilo (Ribamar) e Felipe Ferreira (Maxwell). Técnico: Argel Fuchs.

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, Ligger e César Martins; Willean Lepo, Geovane, Zé Mateus (Felipe Marques), Marlon (Douglas Baggio) e Roberto (Reverson); Aylon (Ricardinho) e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Aylon, aos 2; e Mancha, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS – Mancha, Bruno Vinicius, Dudu Vieira e Kaio (Chapecoense); Ligger, Reverson e Ronaldo (Novorizontino).

PÚBLICO – 4.035 pagantes.





RENDA – R$ 90.600,00.

LOCAL – Arena Condá, Chapecó (SC).

