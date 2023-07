Chapecoense rescinde com zagueiro Victor Ramos, réu na Operação Penalidade Máxima

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 12:23 Compartilhe

A semana continua movimentada na Chapecoense com a abertura da janela de transferências. Após anunciar o atacante Marcinho, o time da Série B do Campeonato Brasileiro rescindiu o contrato do zagueiro Victor Ramos.

A rescisão do jogador de 34 anos foi publicada no BID da CBF na segunda-feira. Ele não vinha atuando pela Chapecoense desde o começo de junho porque foi liberado para resolver problemas particulares em Salvador (BA).

Em abril, Victor Ramos foi alvo da Operação Penalidade Máxima, que investiga esquema de apostas. Entretanto, ainda atuou mais algumas partidas pela Chapecoense, que emitiu nota oficial afirmando que não afastaria o jogador em um primeiro momento. No mês seguinte, porém, ele virou réu após a Justiça de Goiás acatar a denúncia do Ministério Público (MP-GO). Seu suposto envolvimento se deu quando ainda atuava pela Portuguesa.

Esta foi a terceira passagem de Victor Ramos pela Chapecoense, deixando o clube após dez jogos. Antes, disputou 15 jogos em 2017 e outros 29 em 2022. Experiente, passou por diversos times tradicionais, como Vasco, Palmeiras, Vitória, Goiás, Guarani, CRB, entre outros.

A Chapecoense busca reação na Série B, já que está há nove jogos sem vencer, sendo cinco derrotas e quatro empates. A última vitória foi em 12 de maio, quando goleou o Avaí por 4 a 1. Na última sexta-feira, foi derrotado pelo Tombense por 2 a 1.

Com isso, soma 12 pontos e entrou na zona de rebaixamento, em 17º lugar. O time volta a campo no domingo, às 15h30, quando recebe o CRB na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 16ª rodada.

