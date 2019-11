Chapecoense recebe Ceará para tentar evitar queda precoce no Brasileirão

A Chapecoense poderá escrever uma página negativa em sua história neste domingo, a partir das 18 horas. Em caso de derrota para o também ameaçado Ceará na Arena Condá, o clube catarinense poderá sofrer seu primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Para que a queda seja confirmada, a Chapecoense, primeiro, terá de ser derrotada na 33ª rodada. Além do tropeço, o Botafogo precisaria ao menos conquistar um ponto ante o Athletico-PR em Curitiba e o Cruzeiro teria de vencer o Avaí na segunda-feira, no Mineirão.

“Se houver a questão do descenso, que hoje é uma realidade e tem se tornado cada vez mais próximo, mas, matematicamente ainda não está, não tenho dúvida que vai voltar e ter uma ascensão ainda mais forte a partir de 2020”, disse o técnico Marquinhos Santos.

O clube do interior catarinense amarga a penúltima colocação com apenas 22 pontos, enquanto o Ceará, fora da degola, soma 36. Para tentar reverter esta situação, Marquinhos Santos deverá contar com a volta do zagueiro Douglas.

O capitão ainda sente dores nas costas por causa de uma contratura lombar, mas já treina com o restante do elenco e poderá ser uma das novidades. Douglas, aliás, treinou ao lado de Amaral e poderá ser titular. “Tenho um pouco de dor, mas preciso treinar para ver se vou ter condições de jogar domingo”, disse.