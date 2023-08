Chapecoense quebra sequência negativa, vence Novorizontino, mas continua entre os últimos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 18:21 Compartilhe

A Chapecoense quebrou uma série negativa de cinco tropeços, ao derrotar o Novorizontino de virada por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, ainda continua na zona de rebaixamento.

O time catarinense subiu para o 17º lugar, com 22 pontos, três a menos do que o Sampaio Corrêa, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Novorizontino, por outro lado, continuou no terceiro lugar, com 42, atrás de Vitória (47) e Sport (45).

O Novorizontino começou o jogo pressionando a Chapecoense e não demorou para abrir o placar. Logo aos 11 minutos, Marlon recebeu de Willean Lepo e cruzou. Airton desviou e viu a bola cair no pé de Aylon, que chutou. Ronaldo desviou no meio do caminho e jogou no fundo das redes.

A Chapecoense respondeu aos 21, quando Bruno Nazário recuperou a bola e deixou com Marcinho, que chutou e exigiu grande defesa do goleiro Jordi. O próprio atacante teve uma segunda chance de marcar, logo na sequência, mas errou o alvo.

O time paulista voltou a pressionar no fim e poderia ter ido para o intervalo com o placar ainda mais elástico. Aos 37 minutos, Willean Lepo cruzou para Ronaldo, que cabeceou e fez Airton fazer grande defesa para salvar a Chapecoense.

No segundo tempo, a Chapecoense voltou mais incisiva e deixou tudo igual com 33 segundos. Marcinho colocou a bola na cabeça de Alisson Farias. O atacante testou firme e fez 1 a 1. A pressão do time catarinense continuou e a virada parecia ser questão de tempo.

Aos nove, Kayke fez o pivô e abriu para Marcinho na direita. O atacante avançou e chutou para o gol. A bola bateu no travessão antes de ultrapassar a linha. O Novorizontino tentou segurar o ímpeto da Chapecoense, mas a bola de Ronaldo parou no travessão do goleiro Airton, aos 22.

O time paulista pressionou no fim, mas a bola insistiu em não entrar. Aos 38 minutos, Rômulo pegou a sobra, após cobrança de escanteio, e arriscou o chute. A bola bateu no travessão, na trave e não entrou. Com isso, a Chapecoense confirmou os três pontos.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o CRB no sábado, às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). No domingo, a Chapecoense pega o Avaí, às 15h45, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 2 CHAPECOENSE

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, Renato e Reverson; Willean Lepo (Zé Mateus), Geovane, Marlon (Rômulo) e Léo Tocantins (Rodolfo); Douglas Baggio (Felipe Marques), Ronaldo e Aylon (Joãozinho). Técnico: Eduardo Baptista.

CHAPECOENSE – Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Gustavo Cazonatti (Dudu Vieira), Giovanni Pavani e Bruno Nazário (Danrlei); Alisson Farias (Felipe Ferreira), Marcinho (Kaio) e Kayke (Bruno Vinícius). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Ronaldo, aos 11 minutos do primeiro tempo. Alisson Farias, ao 1, e Marcinho, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Tocantins e Zé Mateus (Novorizontino); Dudu Vieira (Chapecoense).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA – R$ 40.085,00.





PÚBLICO – 3.912 torcedores.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

