Chapecoense perde dois jogadores para encarar o Inter Pintado não poderá escalar o volante Alan Santos e o centroavante Anselmo Ramon

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense acumula problemas para encarar o Internacional e o técnico Pintado vai quebrar a cabeça na hora de escalar o time.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

No jogo do Beira-Rio, o Verdão do Oeste não poderá contar com o volante Alan Santos e o atacante Anselmo Ramon, lesionados.

No caso do meio-campista, Alan Santos teve uma luxação no ombro e não poderá entrar em campo. Já Ramon acusou lesão muscular.

Com 12 pontos, a Chapecoense está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. Em 24 jogos, a equipe venceu apenas uma vez.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais