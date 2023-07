Chapecoense pede à CBF para adiar do jogo com Botafogo-SP por condições climáticas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 13:00 Compartilhe

A Chapecoense protocolou junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o pedido de adiamento da partida com o Botafogo-SP, marcada para esta sexta-feira, às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por causa das condições climáticas problemáticas.

O avião, que levaria a delegação da Chapecoense para Campinas, onde faria escala rumo a Ribeirão Preto, fez várias tentativas de pouso, mas não conseguiu aterrissar em Chapecó. Com isso, a aeronave precisou voltar para o interior de São Paulo.

“Por conta das condições climáticas, o voo que levaria a delegação da Chapecoense a Campinas não conseguiu pousar em Chapecó”, diz a Chapecoense, em nota. O clube aguarda a CBF para traçar uma nova logística de viagem. Enquanto isso, fará o treinamento desta quinta-feira no CT Água Amarela.

“A Concessionária Voe Xap informa que registrou, nesta quinta-feira (13), o cancelamento de um voo da Azul procedente do Aeroporto Viracopos (SP) em razão das condições climáticas. Orientamos aos passageiros com viagem agendada que os procedimentos de remarcação e as informações sobre a previsão de voos futuros devem ser verificados diretamente com cada companhia aérea”, diz o comunicado da administradora do aeroporto.

A região Sul do País está sendo afetado por ventos fortes, que chegam até 90km/h, por causa de um ciclone extratropical, que deve provocar quedas nas temperaturas em boa parte do Brasil nos próximos dias.

Na Série B, a Chapecoense ocupa a 16ª posição, com 15 pontos, três a mais do que o Tombense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

