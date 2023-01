Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 18:35 Compartilhe





No primeiro embate onde Bruno Pivetti e Alex estiveram nos bancos de reservas de Chapecoense e Avaí, respectivamente, o clássico pela primeira rodada do Campeonato Catarinense teve vitória da Chape por 2 a 0. O embate em questão ocorreu neste sábado (14), na Arena Condá.

Depois de um primeiro tempo onde o time de Florianópolis foi quem chegou mais perto de inaugurar o marcador, bastaram três minutos para que a Chape mudasse esse cenário e chegasse ao por intermédio de Kaio. Após uma saída de bola equivocada, a retomada de posse terminou com Pavani servindo o volante que bateu com força suficiente para superar o arqueiro Igor Bohn. Placar aberto na Arena Condá para os anfitriões.

O gol parece ter abalado o ímpeto que havia sido mostrado pelos avaianos na etapa inicial já que, depois disso, o time até tentou manter o volume. Porém, não foi capaz de formular lances suficientemente perigosos para realmente ameaçar o triunfo do Verdão do Oeste.

Para completar a vitória e aproveitando os espaços deixados pelo adversário, em contra-ataque, o chute de Neto foi defendido por Igor Bohn, mas Ribamar estava atento ao rebote e fechou a contagem na cidade de Chapecó.

Na segunda rodada do estadual, os dois times jogarão na próxima quarta-feira (18). Enquanto a Chapecoense vai até Itajaí para duelar com o Hercílio Luz, o Avaí recebe na Ressacada a equipe do Camboriú.

