Chapecoense e Cuiabá fazem duelo direto por vaga no G-4 da Série B

A Arena Condá será palco, nesta sexta-feira, de um verdadeiro duelo direto na briga pelo topo da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, quando a partir das 19h, a Chapecoense recebe o Cuiabá, em partida válida pela oitava rodada da competição nacional.

Com 12 pontos, o time mato-grossense aparece na quinta colocação, enquanto a Chapecoense, com 10, ocupa o sétimo lugar e precisa vencer para entrar na zona de acesso.

Após reencontrar o caminho da vitória ao bater o Criciúma por 2 a 1, a Chapecoense visitou o Athletico-PR na última rodada e ficou no 1 a 1 com o time paranaense, mas agora retorna aos seus domínios buscando fazer valer o fator casa.

Para tentar se recuperar, porém, o time catarinense não poderá contar com o artilheiro do time na temporada Mário Sérgio, que teve confirmada uma lesão no joelho. Mário Sérgio está entregue ao departamento médico após uma artroscopia.

No empate com o Athletico-PR, o atacante foi substituído por Dentinho, que pode virar titular. Ítalo e Getúlio são outras opções.

Já o Cuiabá chega para a partida ‘mordido’ após sofrer sua primeira derrota na Série B. A equipe, que vivia tranquila no G-4, acabou derrotada por 3 a 2 pelo Operário, em casa, e agora tenta se recuperar na competição nacional. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o CRB, no Rei Pelé.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Guto Ferreira não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe nos minutos iniciais. Para o treinador, a lentidão na reação foi determinante para o resultado negativo.

“É cruel. Começar com 1 a 0 já é ruim, imagine com dois. O nosso time demorou para reagir. Tomamos o 2 a 0 muito rápido. Talvez, se não tivéssemos tomado o terceiro, conseguiríamos virar, porque eles deram uma relaxadinha”, disse Guto, que mesmo assim não deve fazer mudanças.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X CUIABÁ

CHAPECOENSE – Leo; Caetano, Leonardo e Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Matias e Clar; Giovanni Augusto, Marcinho e Getúlio (Dentinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CUIABÁ – Mateus Pasinato; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Sander; Denilson, Lucas Mineiro e Max; Juan Cristian (Jadson), Derik Lacerda e Pedrinho (Edu). Técnico: Guto Ferreira.

HORÁRIO – 19h.

ÁRBITRO – Lucas Casagrande (PR).

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).