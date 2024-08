Chapecoense e CRB empatam e continuam preocupados com o rebaixamento na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2024 - 21:03 Para compartilhar:

Em um confronto direto na parte debaixo da tabela, Chapecoense e CRB fizeram um jogo que representa bem a posição dos dois times na tabela e ficaram no empate sem gols neste domingo. A partida foi válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Os dois times fizeram um jogo morno, muito faltoso e criaram poucas chances de gol. O resultado não foi bom para ninguém. A Chapecoense, que estreava o técnico Gilmar Dal Pozzo, contratado para a vaga de Tcheco, permanece na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 21 pontos. O time catarinense vive um jejum de vitórias. A última aconteceu na 14ª rodada, dia 6 de julho, sobre o Goiás, por 2 a 1. São nove rodadas sem vencer, com três empates e seis derrotas.

O CRB tem 25 pontos, na 15ª posição, apenas três pontos distante da zona de rebaixamento. O time alagoano vinha de cinco derrotas seguidas, juntando Copa do Brasil e Série B. A última vitória foi sobre o Ituano em 20 de julho. Desde então, foram quatro derrotas e dois empates. Mas tem ainda que disputar um jogo atrasado.

A torcida viu um primeiro tempo morno. Pouco criaram os dois times e pouco trabalharam os goleiros Léo Vieira e Matheus Albino. A Chapecoense acelerou mais o jogo, enquanto o CRB buscou cadenciar mais a partida, dando a entender que, mesmo em péssima situação no campeonato, que sairia de Chapecó satisfeito com um empate.

Com o meio de campo apagado, a Chapecoense foi muito pobre no setor ofensivo e, assim, passou a tentar bolas alçadas para dentro da área. A estratégia, porém, não surtiu efeito no primeiro tempo.

Com o setor de criação infrutífero no primeiro tempo, a Chapecoense voltou após o intervalo com Thomás no lugar de Neílton para mudar o panorama. A tentativa, porém, não surtiu efeito e a Chapecoense repetia a falta de inspiração do primeiro tempo. O CRB buscava os contra-ataques, mas também, pela falta de qualidade, apresentava pouco em Chapecó.

Mesmo assim, o time alagoano foi o time que criou a melhor chance. Aos 30, Léo Pereira roubou a bola de JP Galvão, entrou na área pela ponta esquerda, finalizou com força para a defesa de Léo Vieira. No fim, a Chapecoense esboçou uma pressão e quase fez com Marcelo Jr. que parou em defesa de Matheus Albino.

Na próxima rodada, a Chapecoense recebe o Botafogo-SP no sábado, às 17h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O CRB entra em campo no mesmo dia diante do Avaí, às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 0 CRB

CHAPECOENSE – Léo Vieira; Marcelinho (JP Galvão) (Marcelo Jr), Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha; Tárik, Foguinho e Neílton (Thomás); Maílton, Perotti (Mário Sérgio) e Marcinho (Ítalo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

CRB – Matheus Albino; Hereda, Saimon, Wanderson e Willian Formiga (Ryan); Rômulo (Falcão), João Pedro e Chay (Vínicius Barata); Kleiton (Rafael Bilu), Léo Pereira (Mike) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

CARTÕES AMARELOS – Italo, Gilmar Dal Pozzo, Bruno Leonardo, Marcelinho e Maílton (Chapecoense); Rafael Bilu, Saimon, Ryan, Wanderson, Willian Formiga, Rômulo, Matheus Albino e Chay (CRB).

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA – R$ 62.510,00.

PÚBLICO – 3.037 pagantes.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).