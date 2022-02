Chapecoense e Camboriú ficam no empate pelo Campeonato Catarinense Chape saiu na frente, mas cedeu o empate pouco tempo depois

Na Arena Condá, em Chapecó, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense, Chapecoense e Camboriú ficaram no empate pelo placar de 1 a 1. Os gols saíram na etapa complementar. O primeiro foi da Chape marcado por Perotti, aos 7 minutos. Dois minutos depois, Bruno Mota igualou o placar. Com o resultado, o Cambura soma 17 pontos e ocupa a 3ª colocação. Já a Chape está com 16 pontos e no 4º lugar.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

O próximo jogo da Chapecoense é no dia 26 de fevereiro com o Hercílio Luz, no estádio Aníbal Costa, em Tubarão. Já o Camboriú enfrenta o Juventus-SC, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, dia 05 de março.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

CHAPECOENSE QUASE MARCA

A partida começou com o Camboriú melhor e buscando mais o gol. Mas a Chapecoense logo igualou o jogo e criou uma grande oportunidade aos 21 minutos, quando Caio Rangel acertou uma ótima finalização e que passou próximo do travessão.

CHAPE CONTINUA CRIANDO MAIS E QUASE ABRIU O PLACAR

O Camboriú também criou oportunidade para marcar, mas as chances construídas pela Chapecoense foram mais claras. A que chegou mais próxima de entrar foi aos 45 minutos com Tiago Real, que desperdiçou uma chance de ouro.

SEGUNDO TEMPO

UM GOL PARA CADA LADO NO COMEÇO DA ETAPA COMPLEMENTAR

A partida começou morna no segundo tempo, mas quem abriu o placar foi a Chapecoense. Aos 7 minutos, Thiago Real recebeu passe, fez a parede e deu para Perotti bater e inaugurar o placar: 1 a 0 para Chape.

Só que a felicidade da torcida da Chapecoense durou dois minutos. Aos 9, Charles foi no fundo e cruzou, Matheus Lagoa cabeceou, o goleiro da Chape defendeu mas deu rebote, Bruno Mota aproveitou e empatou: 1 a 1.

CAMBORIÚ SE FECHA NA DEFESA E SEGURA EMPATE

Após os dois gols, o jogo caiu um pouco de rendimento. Mas na reta final da partida, a Chapecoense cresceu no jogo e foi para cima do Camboriú. Mas o Cambura se fechou na defesa e segurou com todas as forças o resultado de empate por 1 a 1.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais