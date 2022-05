Chapecoense e Brusque ficam no empate pela Série B; Chape dorme no G4 Duelo aconteceu na noite desta quinta-feira (5), no Augusto Bauer





Nesta quinta-feira (5), Chapecoense e Brusque se enfrentaram pela sexta rodada da Série B. No estádio Augusto Bauer, as equipes fizeram um jogo movimentado, mas o zero não saiu do marcador.

Com o resultado, a Chape entrou provisoriamente no G4 da competição com nove pontos e aguarda os resultados do fim de semana. Por outro lado, o Quadricolor chegou aos sete, na sétima colocação.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

JOGO MOVIMENTADO!

O Brusque começou a partida com mais ações ofensivas e chegou em duas oportunidades com Alex Sandro. Na mais perigosa, o atacante recebeu cruzamento e desviou para fora. Aos poucos, a Chapecoense foi ganhando campo e tendo chances. Maranhão puxou contragolpe que quase terminou em gol.

Mais tarde, após no triangulação, Orejuela foi lançado na direita. O atacante chutou com força e Ruan Carneiro fez ótima defesa. O duelo ficou bem aberto, com ambas as equipes tendo boas oportunidades de marcar, mas sem êxito.

NADA MUDOU!



Na volta do intervalo, Ronei fez ótima jogada, passou para Lima que finalizou para grande defesa de Ruan Carneiro. O lateral voltou ao ataque e obrigou o goleiro a fazer novamente uma nova intervenção. Matheus Bianqui foi mais um que parou no arqueiro quadricolor, em chute na área.

A resposta dos mandantes aconteceu apenas aos 22 minutos, com Kaio Nunes levando pela esquerda e finalizando para fora. Logo depois, o duelo perdeu intensidade e as equipes não conseguiram balançar as redes.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Brusque 0x0 Chapecoense

Local: Augusto Bauer, Brusque-SC

Data/horário: 05/05/2022 – 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Nailton Júnior de Souza Oliveira (CE)

Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Árbitro de Video: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Alex Sandro, Rodolfo Potiguar (Brusque), Betinho (Chapecoense)

Cartões vermelhos: –

Brusque – Técnico: Waguinho Dias

Ruan Carneiro; Pará (Toty 30’/2T), Wallace, Bruno Aguiar e Airton; Rodolfo Potiguar, Jailson (Zé Mateus 35’/2T) Luiz Antônio (Wagner Balotelli 11’/2T) e Diego Jardel (Kaio Nunes 11’/2T); Júnior Todinho (Juliano 30’/2T) e Alex Sandro.

Chapecoense – Técnico: Gilson Kleina

Vagner; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Betinho, Matheus Bianqui (Guilherme Rend 38’/2T) e Lima (Derek 15’2T); Orejuela (Varanda 23’/2T), Perotti (Chrysthian 23’/2T) e Maranhão (Claudinho 15’/2T).

E MAIS: