Chapecoense e Avaí empatam sem gols e seguem ameaçados pelo Z4

Tudo igual no clássico estadual de Santa Catarina. Neste domingo, na Arena Condá, Chapecoense e Avaí pararam na trave e empataram sem gols, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade no placar, a dupla segue próxima da zona de rebaixamento na tabela.

Em melhor situação, o Avaí aparece em 15º lugar, com 27 pontos, a um do Sampaio Corrêa, que abre a degola em 17º, com 26. A mesma pontuação da Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, levando vantagem no critério de números de uma vitórias – 6 a 5.

Mesmo atuando fora de casa, o Avaí foi quem começou pressionando a Chapecoense no clássico estadual. O time da capital controlou boa parte do duelo, com mais posse de bola e finalizando mais a gol. A Chapecoense não conseguiu construir as jogadas, errando passes e sendo facilmente desarmada no meio de campo. O time ficou refém de lançamentos longos, que facilitaram a vida da defesa do Avaí.

O resultado só não foi melhor para os visitantes, porque logo no início Igor Inocêncio parou no goleiro Airton. Depois, após bela jogada coletiva, a bola de Felipinho parou na trave. Na reta final, o Avaí ainda teve uma grande chance com Rafael Gava e Airton mais uma vez salvou os donos da casa. Na sequência do lance, o Avaí protestou bastante contra a arbitragem, pedindo um pênalti em cima de Poveda.

Na segunda etapa, a Chapecoense voltou com outra postura. Logo no primeiro minuto, após cruzamento rasteiro, Kayke desviou de letra e Igor Bohn fez linda defesa. Detalhe: a bola ainda bateu no travessão e saiu. Após um início empolgante, o clássico estadual começou a ficar faltoso, principalmente no meio de campo, e os erros de tomada de decisão, quebravam o ritmo dos dois times.

Na reta final, tanto Avaí, quanto a Chapecoense foram em busca do resultado e o clássico ficou lá e cá, com ambos se revezando no ataque.O Avaí chegou com Rafael Gava, que até acertou a rede, porém do lado de fora . A Chapecoense respondeu com Marco Antônio, pegando o rebote e tirando tinta do travessão. Novamente, quando o clássico tinha tudo para ter um final com emoção, as faltas e os erros voltaram à tona e o duelo entre os catarinenses terminou empatado, sem gols.

Na próxima rodada, a Chapecoense volta a campo na quinta-feira, às 21h30, no Alfredo Jaconi, contra o Juventude. Já o Avaí atua no sábado, às 15h30, contra o Atlético-GO, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 0 AVAÍ

CHAPECOENSE – Airton; Ronei (Bruno Albuquerque), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Gustavo Cazonatti, Kaio (Bruno Vinicius) e Giovanni Pavani; Marcinho (Marco Antônio), Alisson Farias (Felipe Ferreira) e Kayke (Henrique Dourado). Técnico: Claudinei Oliveira.

AVAÍ – Igor Bohn; Thales Oleques, Douglas, Alan Costa e Natanael; Wellington, Felipe Bastos (Jean Cléber) e Rafael Gava (Xavier); Igor Inocêncio (Denilson Goulart), Felipinho (Gustavo Modesto) e Gabriel Poveda (Gazão). Técnico: Eduardo Barroca.

CARTÕES AMARELOS – Wellington, Natanael e Gustavo Modesto (Avaí);

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – R$ 202.250,00.

PÚBLICO – 11.199 torcedores.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).

