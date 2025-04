Chapecoense desencanta na Série B, conquista a primeira vitória e afunda o Paysandu na lanterna

Enfim saiu a primeira vitória da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. O time saiu do zero nesta quarta-feira, ao derrotar o Paysandu, por 2 a 0, no Mangueirão, em Belém, pela terceira rodada. Mailton e João Silveira, ambos na primeira etapa, foram os autores dos gols.

Com o resultado, a Chapecoense somou os três primeiros pontos na tabela de classificação. Já o Paysandu chegou a três derrotas seguidas e segue na lanterna, ainda sem pontuar na Série B.

O duelo começou equilibrado, com o Paysandu trocando passes procurando espaços, enquanto a Chapecoense explorava os lados do campo. Mais efetiva na sua proposta, o time visitante começou a tomar conta da partida e abriu o placar aos 25 minutos. Maiton recebeu na direita e bateu forte cruzado para marcar.

O time paraense sentiu o golpe, até tentou reagir pelo alto, com Nicolas, mas o time estava desorganizado ofensivamente. Quem aproveitou novamente, foram os catarinenses, que ampliaram o marcador aos 34. Aproveitando a falha do goleiro, João Silveira apenas conferiu para as redes, para irritar a torcida do Paysandu, que vaiou o time na saída para o intervalo.

Com a vantagem, a Chapecoense voltou do intervalo com a missão de defender o resultado. O time deixava a bola com o Paysandu, que trocava passes, mas seguia desorganizado e não encontrava espaço na defesa adversária e, quando conseguia finalizar, pouco levava perigo.

Com o passar do tempo, o time da casa ficava mais nervoso e abusava dos erros de passes, o que tirou de vez a paciência da torcida nas arquibancadas, que passaram a vaiar o time com gritos de “olé”, quando a Chapecoense tinha a posse. Entregue em campo, o Paysandu não ofereceu resistência e viu os catarinenses controlarem a vantagem até o apito final.

O Paysandu volta a campo no sábado, às 16h, em jogo isolado que abre a quarta rodada da Série B contra o Operário-PR, no Germano Krüger, em Ponta Grossa. Já a Chapecoense atua no domingo, às 18h, contra o Athletic, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 2 CHAPECOENSE

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Quintana (Eliel), Luan Freitas e PK; Ramón Martínez, Matheus Vargas (Borasi), André Lima (Dudu Vieira) e Marlon Douglas (Giovanni); Rossi (Jorge Benítez) e Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes.

CHAPECOENSE – Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e João Silveira (Eduardo Doma); Mailton (Everton), Bruno Matias, Eduardo Person (Jorge Jiménez), Rafael Carvalheira (Márcio Júnior) e Walter Clar; Ítalo (Maílson) e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Mailton, aos 25, João Silveira, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Vargas e André Lima (Paysandu); João Silveira e Rafael Carvalheira (Chapecoense).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Mangueirão, em Belém (PA).